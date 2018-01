Poços da Shell na Bacia de Santos são comerciáveis A Shell Brasil e os parceiros Petrobras (40%) e Chevron (20%) informaram, em nota oficial divulgada nesta quinta-feira, que duas áreas do bloco BS-4, na Bacia de Santos, litoral do Rio de Janeiro, são comerciáveis. O bloco está localizado a aproximadamente 185 quilômetros da cidade do Rio de Janeiro, em lâmina d´água de 1.550 metros. A empresa informou ter encaminhado à Agência Nacional do Petróleo (ANP) a declaração de possibilidade de comercialização das áreas. A Shell também detém 40% do controle dos blocos explorados. Segundo o comunicado, a declaração de comercialidade "foi feita em conformidade com os prazos definidos nos Planos de Avaliação submetidos à ANP e no contrato de concessão após intenso programa de exploração e avaliação realizado no bloco BS-4, o qual resultou na definição de duas áreas para desenvolvimento."