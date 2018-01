Pode estar começando "ciclo virtuoso", diz presidente do Ibef Pode estar começando um novo ciclo virtuoso na economia brasileira, e todos os responsáveis por decisões nas empresas, desde os membros dos conselhos de administração das grandes empresas até os micro-empresários, buscam sinais de como irão se comportar os diversos setores da economia. A avaliação é do consultor e presidente do Instituto Brasileiro dos Executivos Financeiros (Ibef), Carlos Alberto Bifulco. Bifulco, que faz pesquisas entre os associados da entidade que preside, disse que os economistas prevêem para 2003 um piso de R$ 3,10 e um teto de R$ 3,60 para a taxa de cambio do dólar, uma inflação medida pelo IPCA de cerca de 10% e um crescimento do PIB Produto Interno Bruto de cerca de 2 a 3%. Entretanto, o executivo alertou sobre os efeitos negativos de uma guerra entre os Estados Unidos e o Iraque. Para ele, o novo governo vem cumprindo o seu papel, reafirmando o compromisso de manutenção ou mesmo aumento do superávit fiscal, o Banco Central reafirma o compromisso de controle da inflação, volta para a agenda prioritária a reforma da previdência social e principalmente fica clara a mensagem que a área social será atendida com os recursos disponíveis dentro de um contexto de austeridade fiscal.