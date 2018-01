Pode-se discutir mudança na meta de inflação, admite Palocci O coordenador da equipe de transição, Antonio Palocci, admitiu hoje a possibilidade de discussão de elevação da meta de inflação. "Essa é uma discussão que pode ser feita no momento adequado", afirmou. Segundo ele, o governo deve trabalhar com metas possíveis de inflação. "Se ela está adequada ou não, isso precisa ser medido com serenidade e muita propriedade", disse. Segundo ele, essa discussão pode acontecer no final do ano ou no início do próximo ano. Ele acrescentou, no entanto, que o objetivo do governo será sempre mirar em uma meta menor de inflação. Ele ressaltou ainda que nada comprova que haja elementos importantes de repique inflacionário, além da subida do dólar, que ocorreu no final de outubro. Ele assegurou mais uma vez que o governo do PT não vai trabalhar com congelamento de preços e medidas heterodoxas de controle de inflação. "O mercado e a economia devem se regular", disse. Por isso, observou ele, a população tem um papel importante, além do governo, no controle de preços, e deve escolher o que comprar para combater a inflação. "Queremos trabalhar com a liberdade de mercado", disse. Ele ressaltou ainda que, no passado, esses mecanismos de congelamento de preços e outras medidas heterodoxas se mostraram ineficazes. Ao ser questionado sobre se o novo presidente do Banco Central será alguém com coragem para elevar os juros, ele respondeu que "será alguém com coragem para fazer o que tiver que ser feito". Palocci fez as declarações ao deixar a reunião que teve com o ministro da Fazenda, Pedro Malan.