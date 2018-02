POET prevê produzir 1,5 bi de galões de etanol em 2008 A POET, companhia líder em produção de etanol nos Estados Unidos, planeja aumentar sua capacidade de produção em pelo menos 25 por cento ao final de 2008, para mais de 1,5 bilhão de galões por ano, sobretudo com a construção de novas plantas, disse na segunda-feira seu diretor-executivo. "Ao final do ano, nós ultrapassaremos 1,5 bilhão de galões em capacidade total de produção", disse Jeffe Broin, durante uma entrevista ao Summit Global da Reuters de Agricultura e Biocombustíveis. Mesmo assim, a POET deve perder a liderança para a VeraSun Energy Crop, que ultrapassará a capacidade de produção de 1,6 bilhão de galões em 2008, caso a aquisição da US BioEnergy Crop, feita em novembro, seja aprovada. A capacidade de produção de etanol nos EUA subiu para 7,6 bilhões de galões anuais, com o crescente interesse no biocombustível como aditivo da gasolina, após o preço do petróleo ter se aproximado dos 100 dólares o barril recentemente. Uma nova lei de energia assinada pelo presidente George W. Bush, no mês passado, prevê uma produção norte-americana de 36 bilhões de galões por ano em 2022. A empresa, baseada no Estado de Dakota do Sul, e que atualmente produz cerca de 1,2 bilhão de galões anuais, tem quatro usinas de etanol sob construção e uma outra em expansão, disse Broin durante o evento. A POET, afirmou, planeja construir mais unidades, mas ele não deu nenhum detalhe sobre a capacidade de produção prevista para além de 2008. A companhia também tem cogitado a compra de destilarias já existentes, mas até agora nenhuma pareceu atrativa, afirmou o executivo. Outros players da indústria tem também sondado a POET para se juntar à empresa, afirmou Broin, sem dar detalhes. (Reportagem adicional de Timothy Gardner e Matt Daily)