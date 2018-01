Polícia acha mais galpões com objetos roubados da Vasp Dois galpões com produtos roubados da Companhia Aérea Vasp foram descobertos na madrugada desta quarta-feira por policiais do Grupo Armado de Repressão a Roubos e Assaltos (Garra) de São Bernardo do Campo. Uma pessoa foi presa enquanto pintava os objetos com a marca de uma outra companhia aérea. A Vasp está sob intervenção federal desde março e teve seus bens bloqueados pela Justiça do Trabalho para o pagamento de dívidas trabalhistas. Um dos galpões fica na Penha, na zona leste de São Paulo. Lá, foram apreendidos dez caminhões, seis tratores, cinco Vans, esteiras rolantes, poltronas de avião e um guindaste. O outro galpão fica na Vila Guilhermina. Na tarde de ontem, a polícia localizou um galpão também lotado de peças roubadas da companhia, na Rua das Flores, na altura do quilômetro 18 da Via Anchieta, bairro Planalto. Foram apreendidos no local veículos, peças e a turbina de um avião 737.