Polícia apreende carretas contendo álcool com notas frias Uma operação conjunta entre a Polícia Fazendária e a Secretaria da Fazenda apreendeu 17 carretas contendo álcool no litoral de São Paulo, com notas frias. A operação teve inicio às 19 horas de quarta-feira, 21, e contou com 12 investigadores e dois delegados da Delegacia Fazendária e 15 agentes da Secretaria da Fazenda. As carretas contendo o combustível foram aprendidas entre Caraguatatuba e Ubatuba e seu destino final era a cidade do Rio de Janeiro. Os veículos estão no pátio do posto da Polícia Rodoviária Federal de Ubatuba - a 15 km do centro de Ubatuba, sentido Paraty. Segundo a Secretaria de Segurança Pública (SSP), as carretas saíam com as notas fiscais verdadeiras das usinas de Ribeirão Preto (uma delas Usina da Pedra) até Paulínia. Em Paulínia as empresas contatavam uma pessoa via rádio para recolher as notas e para fazer a troca das mesmas por outras frias, com valor menor, para seguir viagem para o Rio. Após serem trocadas, as notas eram entregues aos motoristas que não conhecem as empresas. De Paulínia, as carretas pegavam a rodovia Anhangüera, passando pelas Marginais até a Trabalhadores ou Carvalho Pinto e por fim a Rio-Santos. De acordo com a SSP, todas as notas são irregulares.