Polícia apreende cobre e alumínio roubados em SP A polícia apreendeu grande quantidade de cobre e alumínio em um depósito localizado em Parapuã, no interior de São Paulo. De acordo com a GloboNews, fios de cobre eram vendidos a R$ 6,00 o quilo. Os fios de alumínio estavam embalados e prontos para a venda. Segundo a polícia, esse era um dos principais pontos de receptação de todo o material roubado do Estado. O dono do ferro-velho foi levado para a delegacia.