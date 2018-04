Polícia argentina reforça segurança no Congresso A polícia reforçou a segurança em frente ao Congresso Nacional para tentar evitar incidentes contra parlamentares e funcionários que ontem foram apedrejados por manifestantes. Os manifestantes tentam impedir a sessão do Senado para votar o plano Bonex, que substituirá os depósitos congelados pelo "corralito". Ontem vários senadores, como o ex-presidente Raúl Alfonsín, tiveram que deixar o edifício protegidos por patrulheiros sob uma chuva de cuspes , pedras e insultos. Segundo os cálculos do governo, a matéria deverá ser votada hoje pelo Senado e enviada à Câmara para ser discutida amanhã. Mas o projeto que foi modificado ontem à noite ainda é objeto de negociação entre o Executivo e o Legislativo. Os senadores querem que os bancos dêem garantias de pagamento dos bônus e que devolvam 10% dos depósitos aos poupadores, correntistas e aplicadores. Porém, os bancos não aceitam nenhuma destas exigências.