Polícia da França vai a prédio de acusado de fraudar banco

Segundo o correspondente da BBC na capital francesa Alasdair Sandford, quatro policiais à paisana foram até o prédio onde Jerome Kerviel vivia, que se acredita que estivesse vazio. Aparentemente, eles foram fazer buscas no apartamento, mas não se sabe ao certo se os policiais entraram no imóvel, no subúrbio parisiense de Neuilly-sur-Seine. Sandford disse que, apesar da foto de Kerviel estar em todos os jornais e telejornais, o operador continha com paradeiro desconhecido - quase 36 horas depois que o escândalo no banco francês veio a público. O Société Générale já entrou com uma ação legal contra o operador. Confiança na economia A advogada do acusado, Elizabeth Meyer, não foi encontrara pela BBC em seu escritório na tarde desta sexta-feira. Ela havia dito antes que Kerviel não está foragido e está disposto a cooperar com as autoridades. Vizinhos e conhecidos de Kerviel em Paris e em sua cidade natal, na Bretanha (região no oeste da França) o descreveram como uma pessoa educada e de aparência confiável, e ainda não está claro por que ele decidiu fazer o que fez. De acordo com o correspondente da BBC, membros do sindicato dos bancários disseram que o operador tinha problemas familiares. Também nesta sexta-feira, líderes mundiais manifestaram espanto com o tamanho da fraude, dizendo que ela pode prejudicar a confiança na economia. Um conselheiro da presidência francesa disse que o operador estava lidando com mais de US$ 70 bilhões - mais do que o valor de mercado do Société Générale. O banco está presente no Brasil com o banco de investimentos e financiamentos Société Générale Brasil e a corretora Fimat. Em dezembro passado, o grupo francês concluiu a aquisição do Banco Cacique, com sede em São Paulo, especializado em créditos para o consumo.