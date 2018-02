Polícia desmonta quadrilha que desviou R$ 6 milhões do INSS

Dez pessoas foram presas na manhã desta segunda-feira, 28, durante a Operação Iceberg, deflagrada pela Polícia Federal em Santa Catarina. O objetivo é desmontar uma quadrilha que cometia fraudes em uma agência da Previdência Social, em Tijucas. A operação contou com 200 policiais federais e técnicos da Previdência social, com o apoio do Ministério Público Federal, que visam cumprir 18 mandados de busca e apreensão e dez mandados de prisão. Segundo a PF, foram cumpridas uma prisão preventiva e nove temporárias. Entre os presos estão um funcionário do posto do INSS em Tijucas, o superintendente do Porto de Itajaí e o presidente do sindicato dos motoristas de Itajaí. O INSS vinha detectando irregularidades nessa agência desde 2005, com uma fraude estimada em R$ 6 milhões aos cofres públicos. De acordo com a PF, a quadrilha fraudava aposentadorias através de processo virtuais, beneficiando alguns aposentados. Eles atuavam principalmente na concessão de benefícios de aposentadoria por tempo de contribuição, pensão por morte e aposentadoria por idade. Eles aliciavam funcionários do INSS, que colocavam dados falsos no sistema informatizado da Previdência Social. A polícia informa que todos os benefícios implantados na agência de Tijucas serão revisados.