Polícia e manifestantes se enfrentam em Mendoza Funcionários públicos da província de Mendoza e policiais se enfrentaram esta manhã em frente à Casa de Governo, na capital da província. Centenas de manifestantes se reuniram em frente à sede do governo local e um grupo tentou entrar no prédio público para pedir ao governador que pague os salários atrasados de dezembro. A polícia reagiu, segundo os manifestantes, com cacetetes e bombas de gás lacrimogêneo. Até agora não foram registrados feridos graves. Logo após o confronto, os manifestantes improvisaram um panelaço e ainda continuam, muito nervosos, protestando no local. A polícia formou uma espécie de parede humana para impedir que os funcionários se aproximem das portas de entrada do edifício.