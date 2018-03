Polícia enfrenta manifestantes anti-FMI na Turquia A polícia da Turquia utilizou hoje gás lacrimogêneo e jatos d''água para dispersar uma manifestação com 1.500 pessoas em Istambul. O grupo aproveitava as reuniões anuais do Fundo Monetário Internacional (FMI) e do Banco Mundial para protestar. A polícia confrontou a multidão na Praça Taksin, um distrito europeu de Istambul, quando as pessoas tentavam marchar para mais perto das autoridades. Os manifestantes eram em sua maioria estudantes e alguns deles lançaram coquetéis molotov. Eles foram rapidamente dispersos da área e correram pelas ruas laterais, enquanto eram perseguidos pelos policiais.