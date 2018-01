Polícia Federal apreende gasolina adulterada no RJ A Superintendência da Polícia Federal realizou na madrugada de hoje a apreensão de 18 carretas contendo combustível adulterado, no município de Barra Mansa, região Sul do estado do Rio de Janeiro. De acordo com a Polícia Federal, foram presas 26 pessoas no local, onde funcionava uma destilaria clandestina. A destilaria ficava na Rodovia Presidente Dutra, próximo ao quilômetro 278. A Polícia informa que as carretas foram encontradas parcialmente cheias de álcool e gasolina adulterada. Cada carreta tinha capacidade para transportar 30 mil litros de combustível, segundo a PF. Na destilaria, também foram encontrados cinco tanques, cuja capacidade, somada, atingia a 150 mil litros de combustível. A Superintendência calcula que o movimento mensal da destilaria clandestina girava em torno de três milhões a cinco milhões de litros mensais. A Polícia Federal ainda fará um levantamento para verificar se esta foi a maior apreensão de combustível adulterado já realizada.