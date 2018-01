Polícia Federal espera indiciar o banqueiro Daniel Dantas A assessoria de imprensa da Polícia Federal informou hoje que delegado que está ouvindo o depoimento do banqueiro Daniel Dantas, do grupo Opportunity, no caso Kroll, espera indiciá-lo. Segundo a assessoria, os motivos são os mesmos que levaram ao indiciamento da presidente da Brasil Telecom, Carla Cico, na segunda-feira, por formação de quadrilha, corrupção ativa e divulgação de segredos. A assessoria não quis informar o nome do delegado que está ouvindo Dantas. Mais cedo, o advogado do banqueiro, Nélio Machado, já havia admitido que seu cliente será indiciado.