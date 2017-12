Policia Federal pedirá quebra do sigilo bancário da Parmalat A Polícia Federal vai pedir à Justiça Federal, em São Paulo, a quebra dos sigilos bancário e fiscal da Parmalat, como primeiro passo para as investigações sobre escândalo envolvendo a empresa. O grupo econômico é suspeito de haver cometido os crimes de lavagem de dinheiro, sonegação fiscal e fraude contábil. O governo brasileiro também solicitará à polícia italiana cópia do depoimento do contador da empresa, em que ele afirma que o dinheiro desviado da empresa deveria ser procurado no Brasil. As informações foram dadas em nota pela Assessoria de Imprensa da Polícia Federal. A Polícia Federal informou ainda que abertura das investigações será feita em São Paulo, onde se encontra a sede da empresa. No entanto, as apurações serão em nível nacional e abrangerão também o Rio de Janeiro e o Paraná, conforme antecipou o Estado em sua edição de hoje. O diretor-geral da Polícia Federal, Paulo Lacerda, designou o delegado José Nogueira Eupídio para presidir o inquérito. Ele é integrante da Divisão de Crimes Financeiros da PF e atualmente faz parte da força-tarefa que assessora as investigações da CPI do Banestado.