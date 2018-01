Polícia Militar de SP abre 150 vagas para soldado masculino A Polícia Militar do Estado de São Paulo realizará concurso Público para preenchimento de 150 vagas à graduação de Soldado PM 2ª Classe (masculino) de Policiamento de Área Metropolitana I CPA/M-1. As inscrições poderão ser feitas nos dias 20, 21, 22, 23 e 24 de janeiro. O candidato precisa ser brasileiro, ter idade entre 18 e 30 anos, altura mínima de 1,65m, ter concluído o Ensino Médio (2º Grau), estar em dia com as obrigações eleitorais e serviço militar até a data de inscrição. Os interessados deverão preencher formulário próprio que será entregue no local das inscrições. No ato da inscrição, o candidato deverá apresentar Cédula de Identidade original, Certificado de conclusão do ensino médio (Certificado de conclusão, ou Histórico Escolar ou outro documento expedido pelo órgão competente com firma reconhecida em cartório, que neste último caso, ficará retido; Certificado de Reservista ou Dispensa de Incorporação, e cópia simples dos documentos solicitados. Será cobrada uma taxa de reembolso no valor de 2,2 UFESP - R$ 25,28 (vinte e cinco reais e vinte e oito centavos). O Processo Seletivo será composto de provas de Escolaridade (Português, Matemática e Conhecimentos Gerais e Redação), Exames Laboratoriais e de Saúde, de Condicionamento Físico, Psicológico Coletivo, Investigação Social e Psicológico Individual. Mais informações, pelo Disque PM: 0800.555190; CPA/M-1: 0XX 11 3207.2688; e no site: www.polmil.sp.gov.br. Endereço para distribuição e efetivação das inscrições: Rua Antônio Prudente, 48, Liberdade - São Paulo - Capital.