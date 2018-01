Polícia reprime manifestantes anti-Alca em Miami A polícia de Miami entrou em confronto com cerca de mil manifestantes que protestavam contra a Alca. Os policiais usaram cassetetes e bombas de gás; os manifestantes usaram ganchos para tentar derrubar os obstáculos com que a polícia isolou a maior parte da cidade. Não há informes de feridos. Uma passeata contra a Alca em Miami reuniu cerca de 10 mil participantes, segundo as agências de notícias - cerca de metade do que havia sido anunciado pelos organizadores dos protestos. A passeata não conseguiu chegar perto do hotel onde estão reunidos representantes dos 34 países que negociam a criação da Alca.