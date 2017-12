Policiais brasileiros podem ter ´invadido´ a Bolívia O governo boliviano, por meio do seu Ministério de Relações Exteriores, emitiu comunicado para o Itamaraty, em que pede que se respeite "a soberania boliviana e que determine uma investigação sobre uma suposta incursão de membros da polícia brasileira na zona de Porto Suárez". O pedido é do chanceler David Choquehuanca. Na quarta-feira passada, um canal de televisão boliviano mostrou imagens de brasileiros entrando no território boliviano na zona de Porto Suárez, escoltado por dois motoristas da Polícia Federal, segundo a Agência Boliviana de Informação (ABI).