Política de juros reduz recursos para China e Índia, diz FMI O contínuo aperto da política de juros deve reduzir o investimento e o crédito para níveis sustentáveis na China e na Índia, de acordo com o relatório do Fundo Monetário Internacional (FMI) divulgado hoje para a região da Ásia-Pacífico. Na Ásia industrial, a expansão do Japão permanece sólida e o crescimento deverá continuar firme na Austrália e Nova Zelândia, prevê o Fundo. A previsão é que o PIB da Ásia Emergente tenha "leve" moderação para 8,5% em 2007, ante 9% em 2006. Para 2008, a previsão é de desaceleração da região para 8,1%. O Fundo prevê que um "ritmo saudável de entrada líquida de capital para Ásia Emergente deve continuar. Investidores externos continuam atraídos pelos fundamentos da Ásia, e a região continua se beneficiando de busca por retorno e ainda é considerada um participante na alavancagem do crescimento global". Para o Fundo, há pouca evidência de que a entrada de capital tenha desempenhado um papel central na apreciação de moedas locais. "O investimento estrangeiro direto (IED) na Ásia Emergente deve continuar elevado. O IED líquido é projetado em US$ 87 bilhões em 2007, praticamente inalterado ante o ano anterior", afirmou o Fundo. "E o número de fundos de hedge deve continuar a se proliferar." Segundo o Fundo, o investimento nos países do Sudeste Asiático (Asean) deve ter recuperação após o fraco 2006, em reposta a juros menores e à melhora de sentimento, e também deve acelerar o ritmo nas Novas Economias Industrializadas (NIEs). Na Ásia Emergente, fora da China, o aumento do consumo deve ser "modesto". As pressões inflacionárias estão contidas na maior parte da região. "No geral, a inflação deve permanecer em 3% para a Ásia Emergente" em 2007, diz o Fundo. "A China e a Índia devem novamente liderar o caminho para um crescimento de 10% e 8,5%, respectivamente. O crescimento nas NIEs deverá declinar modestamente para 4,5%, enquanto o crescimento na Asean-5 (Indonésia, Malásia, Filipinas, Tailândia e Vietnã) deve ficar inalterado (em 5,8%)", disse o Fundo em seu relatório. EUA Apesar da perspectiva amplamente favorável para a região da Ásia-Pacífico, em relatório regional divulgado hoje, o FMI adverte que permanecem riscos à região. Entre os riscos citados está um potencial contágio do setor de imóveis nos EUA, alterações de preços dos ativos financeiros, salto do preço do petróleo, redução da influência positiva da China para o restante da região e o desmonte de posições especulativas em ienes. "Para alguns países, um desafio particular tem sido a recente escalada dos preços de imóveis", ressalta o Fundo no relatório Ásia-Pacífico.