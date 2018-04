Política do BC dá margem de manobra quanto aos juros, diz Lula

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva disse nesta terça-feira, 21, que existe uma margem de manobra para novas reduções na taxa de juros graças à situação da economia. Questionado se achava que o Comitê de Política Monetária (Copom), do Banco Central (BC), poderá manter o processo de redução dos juros nos próximos meses, o presidente respondeu que "a política econômica feita pelo governo brasileiro está permitindo que tenhamos uma margem de manobra. Se será um ponto, meio ponto, 0,75 ponto, as pessoas que estão com as tabelas é que vão decidir."

Lula também afirmou a relação entre a presidência e o Banco Central permite que haja certa autonomia. "Se eu tivesse de pedir (a redução dos juros ao Copom), eu não pediria, eu determinava. Eu não determinei, porque, embora não haja um lei que garanta autonomia ao BC, temos uma cultura que está dando certo".

Sobre a possibilidade de estar "na torcida" por novas reduções da taxa de juros, Lula disse que "não acha nada". "Eu, apenas, quando sai o resultado, festejo ou lamento", finalizou.