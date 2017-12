Política e STF esfriam mercados Assim como ontem, o vigor das altas em Nova Iorque hoje também não está sendo suficiente para animar a bolsa brasileira, que continua sofrendo com o desconforto gerado pelo cenário político (caso Eduardo Jorge) e pelos obstáculos jurídicos às privatizações (Banespa). Enquanto a Nasdaq - bolsa que negocia ações de empresas de alta tecnologia e informática - subia mais de 2% agora no início da tarde. A Bovespa - Bolsa de Valores de São Paulo - a chegou a subir 1,7% após a abertura, mas a alta não resistiu. Pouco depois das 13h, a bolsa paulista recuava 0,20%, com volume de R$ 360 milhões, que projeta movimentação maior que de ontem. Segundo um profissional consultado pela AE, o mercado ainda não demonstra grande tensão com o quadro político. Primeiro, porque o cenário conjuntural segue positivo, como atestou o IPCA - Índice de Preços ao Consumidor Ampliado, da Fundação Getúlio Vargas - baixo divulgado hoje, e o mercado externo com sinais positivos. Além das definições internas, a expectativa com os próximos indicadores americanos também ajuda a manter o mercado acionário reticente. Por enquanto, a euforia nos mercados externos ajuda a sustentar a Bovespa. Algumas ações, como as do setor elétrico, vão bem. Em baixa, destacam-se Banespa e Petrobrás. No câmbio, o impacto do cenário político é minimizado pelo alto volume de negócios da moeda norte-americana, que continua grande, com o fluxo de recursos favorável ao Brasil. As cotações têm oscilado em torno da marca de R$1,80.Às 15h, o dólar estava cotado a R$ 1,8020 na venda, alta de 0,11%%.