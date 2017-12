Política econômica do Brasil freou crescimento, diz ONU A política macroeconômica adotada pelo governo freou o crescimento do Brasil em 2003. A avaliação é de um dos órgãos das Nações Unidas, a Comissão Econômica da ONU para a Europa, que nesta terça-feira publica seu relatório anual sobre o cenário internacional. "No Brasil, políticas macroeconômicas restritivas abafaram o crescimento econômico", afirma o relatório. O documento se utiliza de estimativas ultrapassadas de que a economia brasileiro cresceria 1,5% em 2003. Mas mesmo com a defasagem nos números, a ONU reconhece que "reformas estruturais limitam, no curto prazo, manobras nas políticas fiscais". O relatório ainda afirma que o cenário internacional não favoreceu a situação econômica na América Latina em 2003 e que a região ainda estaria sofrendo a herança negativa das crises financeiras dos anos anteriores. Leia mais no Estadão desta terça-feira