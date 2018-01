Política monetária representa pacto com o diabo, diz Alencar O vice-presidente da República, José Alencar, fez hoje uma série de ataques à política econômica. Destacando temas como os elevados juros e custos de capital, Alencar afirmou que a política monetária atual abre espaço para o sentimento de que foi feito um "pacto com o diabo" no País. "A impressão que se tem com essa política monetária perversa é que nós tenhamos feito um pacto com o diabo", disse o vice-presidente, em entrevista concedida a jornalistas, após ter participado da cerimônia de posse do novo professor titular do departamento de Cirurgia da Faculdade de Medicina da USP, Miguel Srougi. O vice-presidente também aproveitou a comparação para fazer uma avaliação sobre como o problema deve ser combatido: "Na minha terra, não se mata o diabo com revólver 38, muito menos com 32. Tem que ser de 45 para cima para matar o diabo". Mas, questionado sobre o que exatamente o diabo representa, Alencar acrescentou apenas que "o diabo é uma ´figura sobrenatural´. Se eu soubesse quem ele é, ele estava morto há muito tempo", brincou. Alencar destacou que vem defendendo há mais de 20 anos a idéia de que a política de juros brasileira aparece como a principal causa dos problemas de distribuição de renda que o País enfrenta. "Eu atribuo grande parte dessas dificuldades ao regime de juros que há mais de 20 anos vem, na minha opinião, transferindo renda do setor produtivo para o setor financeiro", afirmou Alencar. "O custo de capital é tão alto no Brasil que impede, por exemplo, que o trabalho seja remunerado adequadamente." Apesar de ter batido na questão econômica, Alencar também aproveitou a entrevista para tecer uma série de elogios ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Além de defender a reeleição de Lula, o vice-presidente o caracterizou como uma pessoa que possui "uma sensibilidade social aguda" e "incapaz de fazer alguma coisa errada". "Eu não acredito, eu tenho segurança de que ele vai se reeleger", disse.