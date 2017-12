Política monetária se mostrou bem sucedida em reduzir inflação, diz Ilan

O presidente do Banco Central (BC), Ilan Goldfajn, disse hnesta terça-feira, 12, que a inflação projetada para os próximos anos está sob controle, lembrando das projeções do Copom - no cenário com trajetórias para as taxas de juros e câmbio do mercado - que apontam para inflação de 2,9%, 4,2% e 4,2% em 2017, 2018 e 2019, respectivamente.

Ao discursar em almoço da Febraban, na capital paulista, Goldfajn comentou que a condução “firme” da política monetária, em conjunto com a mudança na direção da política econômica, foi decisiva para reduzir expectativas de inflação e colocá-la em trajetória de queda. “Sem essa mudança, não teríamos essa queda como ela ocorreu”, declarou o titular do BC.

Segundo Goldfajn, a dosagem da política monetária foi bem-sucedida em reduzir a inflação e ancorar as expectativas inflacionárias. Ao mesmo tempo, as projeções à recuperação da economia melhoraram, citando expectativas de crescimento para 2017 e 2018 em 0,9% e 2,6%, respectivamente.

Essas previsões, lembrou, são maiores do que as traçadas no fim do ano passado. “Não só a inflação caiu como as expectativas de crescimento melhoraram”, frisou Goldfajn, apontando também que a inflação em 12 meses foi reduzida de 10,7%, no fim de 2015, para 2,8% no mês passado, uma “queda muito significativa”.