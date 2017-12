Polônia corta juros pela sexta vez este ano O Banco Central da Polônia cortou as principais taxas de juro do país em 25 pontos-base, após encontro das autoridades de política monetária iniciado hoje. A medida era esperada e ocorre pela sexta vez neste ano. A taxa de intervenção de 14 dias foi para 5,25%, de 5,50%; a taxa de redesconto caiu para 5,75%, de 6%; a taxa lombarda recuou para 6,75%, de 7%; e a taxa de depósito no overnight atingiu 3,75%, de 4%. O comitê informou que o viés foi mantido neutro. A moeda local, o zloty, subiu levemente após o anúncio, enquanto os títulos do Tesouro da Polônia avançaram. As informações são da Dow Jones.