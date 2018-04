Polônia negociar compra de mais aviões da Embraer O presidente da Polônia, Aleksander Kwasniewski, disse hoje, em São Paulo, que a Lot, principal empresa aérea de seu país, está negociando com a Embraer a compra de novos jatos ERJ, de 70 lugares, e também jatos executivos Legacy para autoridades e executivos. Segundo Kwasniewski, que visitou a empresa hoje pela manhã, em São José dos Campos, a Polônia já comprou da Embraer 15 jatos ERJ-145, de 50 lugares, e ficou muito satisfeita com a aquisição. Desse total, apenas dois jatos ainda entregues. Na Embraer, ele participou da cerimônia da batismo da 13ª aeronave destinada à Polônia. O presidente polonês destacou que a Polônia é a terceiro maior parceira comercial da Embraer na Europa, logo após Grã Bretanha e França. No ano passado, a Embraer liderou as exportações brasileiras para a Polônia, respondendo por US$ 56,8 milhões de um total de US$ 168,257 milhões vendidos para aquele país. Kwasniewski deu essas informações na Fiesp, onde participou da abertura do Fórum Econômico Brasil-Polônia. Amanhã ele viaja a Foz do Iguaçu com o presidente Fernando Henrique Cardoso para tratar de questões bilaterais.