Polônia registra 2º caso de Vaca louca Foi confirmada a descoberta do segundo caso de encefalopatia espongiforme bovina (EEB), ou doença da vaca louca, na Polônia. De acordo com o chefe-veterinário do governo, Piotr Kolodziej, o animal contaminado, de 12 anos, pertencia a uma fazenda da província de Lubelskie, no sudeste polonês. O primeiro caso da doença no país foi encontrado em maio. A Comissão Européia, braço executivo da União Européia (UE), informou que não vai proibir as exportações de carne da Polônia, já que as autoridades locais estão seguindo as recomendações para controlar a incidência da vaca louca.