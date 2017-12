Pontas de estoque: opção mais barata no Natal Uma boa opção para comprar roupas neste Natal são as queimas de estoques de grifes famosas. Ao final de cada estação, algumas lojas realizam bazares em que vendem peças da coleção anterior por preços bem inferiores aos encontrados nos shoppings. Há ainda grifes que mantêm permanentemente lojas de ponta de estoque onde pode-se obter produtos até 60% mais baratos. Há dois anos, o Centro Têxtil abriga lojas de ponta de estoque de grifes como Zoomp, Via Lourenzo, TNG, Club Colors, Clawford, Siberian, Lee e Gregory, entre outras. Quem visitar o local até o próximo dia 28, pode comprar na SBS Cia Couro jaquetas de couro legítimo por R$ 100,00. De acordo com a gerência da loja, normalmente uma jaqueta de couro legítimo, não sai por menos de R$ 200,00. Na mesma loja, é possível encontrar outros artigos em couro com mais de 50% de desconto. Para quem procura roupa social feminina, uma boa opção são as promoções da Gregory, que tem terninhos por R$ 148,00 em média. Nos shoppings, o valor destas peças varia entre R$ 390,00 e R$ 450,00 reais. O destaque da loja no Centro Têxtil são as camisas de manga comprida de algodão, que custavam R$ 89,00 nos shoppings estão saindo por R$ 19,00. Na ponta de estoque da Lee, o consumidor encontra calças, shorts, camisetas e outras peças em jeans e algodão. Todas as calças custam R$ 29,00, outras produtos da grife apresentam descontos que variam entre 40 e 70%. Peças das badaladas grifes Crawford, Club Colours e Siberian podem ser encontradas em uma única loja com até 50% de desconto. Outro atrativo destas lojas é a forma de pagamento. Todas as lojas aceitam pagamento a prazo, em cheque ou cartão de crédito. Dependendo do valor, é possível parcelar as compras em até dez vezes. Mesmo em compras com valores pequenos, as lojas costumam aceitar cheques para 30 dias. O Centro Têxtil fica na Rua Eng. Roberto Zucollo, 555 - Vila Leopoldina. As lojas funcionam das 10h às 20h de segunda a Sexta, e das 13h às 18h aos sábados. Neste domingo, dia 24, as lojas abrirão no mesmo horário dos sábados. Maiores informações podem ser obtidas no telefone: 0800-144647.