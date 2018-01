Pontas de estoque são boa opção de compras Comprar roupa nova e sair de bolso furado não é lá muito agradável. Mas não raro acontece com os que adoram criações de grife. Quem preza uma etiqueta mas tem amor à carteira, já sabe: o jeito é recorrer às pontas de estoque para preencher o guarda-roupa com peças de marcas famosas. Comprando nelas você pode levar para casa, sem saber, uma sunga que Paulo Zulu usou para ser fotografado para um editorial de moda - o que, dependendo do ponto de vista, pode ser maravilhoso ou terrível. Algumas pontas de estoque vendem peças que foram emprestadas para publicações de moda. Há também as que oferecem roupas que não chegaram às lojas convencionais por terem pequenos defeitos, alguns deles quase imperceptíveis, outros nem tanto. Não é preciso sacar de uma lente de aumento na hora da compra, mas fazer uma checagem de qualidade na peça é recomendável. De qualquer forma, uma visita às outlets (trata-se do nome chique das pontas) vale a pena. Em todas elas encontram-se peças novinhas e sem defeito algum, bem mais baratas - o desconto chega, em alguns casos, a 80% - apenas por serem de coleções passadas. O endereço Av. das Nações Unidas, 22.540 (ou Shopping SP Market, em Interlagos) é obrigatório para os garimpeiros chiques de preços baixos. Lá estão reunidas várias pontas de estoque de grifes, entre elas as das marcas Reebok, Zoomp, Zapping, Levi´s, Ellus, Guaraná Brasil, Yachtsman, Victor Hugo e Corpo e Arte. O guia de endereços de outlets organizado pelo JT reúne lojas do SP Market e também de outros pontos da cidade. Confira as sugestões. Rosa Chá Rosa Chá Biquínis, maiôs e roupas de coleções antigas são vendidos com descontos de até 70% e expostos de maneira superorganizada, distribuídos por tamanho. Os biquínis variam de R$ 38 a R$ 44. A loja tem provador. R. Doutor Virgílio Carvalho Pinto, 57, tel.: 3082-3201 Zoomp e Zapping As duas marcas vendem juntas grande variedade de modelos de coleções passadas. O espaço é grande, organizado, e oferece provadores. O desconto chega a 50% (uma calça básica, por exemplo, custa R$ 58). O destaque são as calças jeans e de brim colorido. Shopping SP Market, tel.: 5681-5956 Side Walk No segundo piso são oferecidos sapatos e roupas de coleções antigas. Sapatos femininos custam de R$ 19 a R$ 79, masculinos, de R$ 45 a R$ 59. Camisas pólo variam de R$ 19 a R$ 34. R. Augusta, 2.751, tel.: 3064-7374 M. Mortari A grife especializada em couro vende, nos fundos da loja, peças de coleções passadas por metade do preço. O casaco 7/8 sai por R$ 445 e a jaqueta masculina por R$ 329. Bolsas entre R$ 50 e R$ 90. R. Oscar Freire, 550, tel.: 3063-9869 Les Filós Other Collections A marca, uma das preferidas das adolescentes, vende sobras de coleções antigas e peças com pequenos defeitos, com descontos que variam entre 30% e 70%. Saias e blusas com estampas delicadas, jeans e botas são o forte da grife. R. Cristiano Viana, 80, casa 3, tel.: 3083-5676 Empório Fernando Pires Modelos de coleções antigas do conhecido designer de sapatos vão para essa loja, onde são vendidos por menos da metade do preço original. Salto alto e plataforma são a marca do estilista. A sandália básica de pelica trançada nas pernas sai por R$ 106 (antes custava R$ 260). R. Haddock Lobo, 935, tel.: 3063-3014 Track&Field Vende moda de praia da Cia. Marítima e da própria marca, além de roupas de ginástica, todas as peças de coleções passadas. Os descontos chegam a 50%. R. Cristiano Viana, 80, casa4, tel.: 3082-2450 Levi?s As criações de coleções antigas estão misturadas às novas; por isso, é preciso muita paciência para garimpar as araras em busca das peças de preços mais baixos. Calças jeans a partir de R$ 59 e moletons a partir de R$ 39. Shopping SP Market, tel.: 5546-5875 Movimento Natural A marca de lingerie vende camisolas, bodies, calcinhas e sutiãs, a maioria estampada ? peças de cores neutras têm boa saída nas lojas e por isso não chegam à ponta de estoque. O kit com três sutiãs custa R$ 23 e o de calcinhas, R$ 18. Av. Bem-Te-Vi, 288, tel.: 5535-8769 Victor Hugo A loja vende modelos de coleções antigas da marca e acessórios e peças do atual catálogo, com pequenos defeitos. Bolsas, por exemplo, custam a partir de R$ 90. Os descontos vão de 20% a 70%. Shopping SP Market, tel.: 5681-9161 Bavardage Nos fundos da loja, a grife de moda masculina expõe camisas, calças, ternos e camisetas de sua última coleção (outono/inverno). As peças têm 50% de desconto. R. Oscar Freire, 1.107, tel.: 3064-1981 Vítimas da Moda A loja de calçados femininos (numeração de 34 a 39) vende, principalmente, peças da marca Ittem. Mas há também criações de outras grifes, Dumond e Luz da Lua entre elas. Os descontos chegam a 60%. Al. Franca, 1.166, tel.: 3088-3524 Lenny Off Em seu show-roon paulistano (atenção: sem placa de identificação), a grife carioca de moda praia vende criações de coleções antigas com 50% de desconto. Há também acessórios. As peças de biquíni podem ser compradas separadamente. R. Itapeaçu, 97, tel.: 3034-2647 Armazém Revende as grifes Club Colours, Crawford e Siberian. T-shirts sem manga da Club Colours, antes vendidas por R$ 54,40, saem por R$ 19,80. Paletós masculinos italianos da Crawford caíram de R$ 598,50 para R$ 99 e regatas da Siberian, de R$ 24,50 para R$ 9,90. Shopping SP Market, tel.: 5548-8752 Mezzo Punto Nos fundos da loja, a grife de calçados vende saldos de suas coleções e criações de outras marcas com até 60% de desconto. Os preços variam de R$ 30 a R$ 190. O sapato feminino modelo chanel de pelica como croco sai por R$ 60 (antes, custava R$ 140). R. Oscar Freire, 550, tel.: 3063-9600