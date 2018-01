Ponte aérea pode ser comprada via Internet A Promom IP, subsidiária do grupo Promom Tecnologia, lançou o site varigpocket (veja link abaixo). Com isso, 3,5 milhões de usuários cadastrados no programa de milhagem da Varig poderão comprar bilhetes da ponte aérea Rio-São Paulo e consultar o saldo de milhas utilizando telefones celulares equipados com tecnologia Wireless Application Protocol (WAP). O investimento no projeto foi de US$ 1 milhão. A Varig tem intenção de ampliar o serviço para outras rotas futuramente. Por enquanto, ele é restrito aos membros do programa Smiles. As passagens compradas pelo site poderão ser pagas com cartão de crédito.