Ponte da Amizade completa 40 anos A Ponte da Amizade, que liga o Brasil ao Paraguai, completa 40 anos neste domingo. A ponte foi inaugurada em 1965 pelos ex-presidentes Castelo Branco e Alfredo Stroessner, para interligar Foz do Iguaçu a Ciudad del Este. Para marcar a data está previsto um manifesto internacional no Marco das Três Fronteiras, lembrando também o aniversário do Mercosul, criado em março de 1991. As comemorações incluem celebração ecumênica e homenagens aos trabalhadores que ajudaram a construir a ponte, além da inauguração da obra de revitalização do painel que fica na Aduana brasileira. O secretário executivo do Conselho Nacional de Combate à Pirataria do Ministério da Justiça, Márcio Gonçalves, informou em entrevista à Rádio Nacional AM que as operações de combate à pirataria nas áreas de fronteira vão se intensificar neste ano, envolvendo a Receita Federal, a Polícia Federal e a Polícia Rodoviária Federal. Segundo Gonçalves, a maioria dos produtos pirateados entra no país pela Ponte da Amizade. As informações são da Agência Brasil.