Ponte de safena O Banco Central está preparando as já anunciadas novas linhas de crédito com recursos das reservas. São operações que deverão ter importante impacto sobre a economia e sobre a própria estrutura interna do crédito. Já se sabe que o crédito externo ficou bloqueado em setembro, a partir do momento em que o então secretário do Tesouro dos Estados Unidos, Henry Paulson, contra o que parecia estabelecido, decidiu entregar o Lehman Brothers à sua própria sorte. A barbeiragem pretendia resolver um problema político: demonstrar ao eleitor americano que, ao contrário do que vinha sendo propalado, o governo Bush não estava premiando os bancos que nos cinco anos anteriores aprontaram lambanças inomináveis com o dinheiro dos seus clientes. O caso Lehman seria prova disso. O problema é que a quebra espalhou o pânico entre os mais experientes administradores de patrimônio e bloqueou instantaneamente as principais linhas de crédito. Banco deixou de confiar em banco e quando isso acontece o resto do planeta também não tem por que confiar em banco. O bloqueio global do crédito exportou para o Brasil dois problemas imediatos. Primeiro, fechou as torneiras para empresas que se abasteciam de recursos externos. Elas tiveram de recorrer ao mercado interno que, por sua vez, deixou o cobertor curto demais para os necessitados de se abrigar do frio. Quando a Petrobrás não pôde mais renovar seus financiamentos externos e se atirou sobre as carteiras de crédito do Banco do Brasil e da Caixa Econômica Federal, secou a lagoa para os demais animais da floresta. O segundo problema foi o esticão do dólar no câmbio interno, que saltou 48% entre fim de agosto e fim de dezembro. Como não puderam renovar seus financiamentos em moeda estrangeira, inúmeras empresas foram obrigadas a comprar os dólares no câmbio interno para enfrentar seus vencimentos no exterior. E esses dois problemas estancaram o consumo e a produção industrial a partir do fim de outubro, como já está demonstrado. O projeto do Banco Central, cujas linhas estão em fase final de preparação, é reverter a crise a partir do seu início. Em vez de recorrerem ao crédito interno em reais ou ao câmbio, as empresas que enfrentam a trombose dos canais globais de crédito poderão agora usar a ponte de safena das reservas. Com isso, abrirão espaço para que pequenas e médias empresas reencontrem suprimentos de recursos no mercado interno. E, na medida em que não precisarem mais comprar dólares internamente para saldar compromissos inadiáveis lá fora, deixarão de pisar nos pedais da desvalorização do real. Duas questões ainda precisam de respostas. Haverá o necessário para reverter o jogo adverso no crédito? O Banco Central colocará à disposição do mercado um volume inicial de US$ 20 bilhões (10% das reservas), mas admite que pode haver mais. A segunda pergunta é se não haverá um movimento de concentração excessiva das operações de crédito no setor público (estatização do crédito). Mas, convenhamos, o sufoco não é a melhor hora para exigir excelência de resultados. Aí prevalece a chamada postura Nike: "Just do it... and clean up the mess later" (aja e depois arrume o que tiver dado errado) - como esta coluna lembrou em outra ocasião. CONFIRA É o bruto - Uma das críticas que o presidente do Bradesco, Márcio Cypriano, vem fazendo é a de que o Banco Central não deduz os custos bancários quando afirma que o spread dos bancos está alto demais. Ora, o spread é a diferença entre o que o banco paga pelo dinheiro no mercado e o que cobra no crédito de seus clientes. É natural que o custo operacional dos bancos entre na conta do spread. Custo é o tipo da coisa que qualquer um põe onde quer. Basta que o banco transporte seus diretores em jatinhos e helicópteros para que o custo suba e vá para o spread.