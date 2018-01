Ponte entre Argentina e Uruguai será bloqueada por 5 dias Uma assembléia de moradores da cidade argentina de Colón decidiu na madrugada desta terça-feira, 13, bloquear a ponte que liga o município à cidade uruguaia Paysandú, entre quarta-feira e domingo, para protestar contra a construção de uma fábrica de celulose no país vizinho que a Argentina considera poluente. A informação foi dada à imprensa local por Silvia Echeverría, coordenadora da reunião. Com o bloqueio da ponte General Artigas, a única das três passagens fronteiriças entre os dois países que permanecerá aberta ao trânsito entre quarta-feira e domingo será a que une as cidades de Concordia (Argentina) e Salto (Uruguai). "No domingo, faremos nova reunião e definiremos os passos a seguir", destacou a moradora de Colón, cuja população faz há meses bloqueios intermitentes da ponte em solidariedade com Gualeguaychú, cidade que lidera a luta contra a fábrica de celulose da empresa finlandesa Botnia no Uruguai. Os moradores de Gualeguaychú bloqueiam ininterruptamente desde 20 de novembro a estrada que liga a cidade a Fray Bentos, onde está sendo construída a fábrica da Botnia. A instalação da unidade de celulose no Rio Uruguai, fronteira natural entre os dois países, suscitou um conflito entre Buenos Aires e Montevidéu, a chamada "guerra das papeleiras", cujo destino está nas mãos da Corte Internacional de Justiça, organismo das Nações Unidas com sede na cidade holandesa de Haia. A Espanha começou, em novembro, uma gestão para aproximar as partes. No dia 2 de fevereiro, o ministro de Assuntos Exteriores do país europeu, Miguel Ángel Moratinos, anunciou que Argentina e Uruguai haviam chegado a um "entendimento para iniciar um diálogo direto" sobre a questão.