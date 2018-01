Ponto frio realiza leilão de produtos devolvidos O Ponto Frio fará, na próxima quinta-feira, dia 8, às 11 horas, um leilão de produtos devolvidos. De acordo com a empresa responsável pela realização do evento, a SuperBid, serão oferecidos mais de dois mil itens das linhas brancas e marrom. Os lances iniciais para a aquisição dos produtos já podem ser dados no site da empresa. Os itens devolvidos, de marcas como Brastemp, Philips, LG, Sony, Electrolux, Panasonic, Gradiente, GE e Consul, estão à disposição para a avaliação dos consumidores nos centros de distribuição do Ponto Frio, localizados em Guarulhos (SP) e no Rio de Janeiro (RJ). As fotos de todos os itens estão disponíveis no site da SuperBid. Alguns deles poderão ser adquiridos em conjuntos, nos quais serão oferecidos, por exemplo, TV, microsystem, home theater, gravador de DVD e rádio/CD. Os produtos disponíveis não possuem garantia dos fabricantes e podem ter avarias, ressalta a empresa. A empresa de leilões informa que, para fazer os lances, o consumidor precisa se cadastrar na SuperBid, via internet ou pela central de atendimento (11-2163-7800). O evento do dia 8 será realizado na Alameda Lorena, 800, 2º andar, no bairro Jardim Paulista, na capital paulista. Os lances poderão ser dados também por meio da internet, em tempo real. Este será o segundo leilão realizado pelo Ponto Frio. O primeiro foi feito em 19 de dezembro do ano passado.