Ponto Frio reduz juros a partir de amanhã A rede Ponto Frio informou que a partir de amanhã reduzirá as taxas de juros em suas 354 lojas. No plano de 20 vezes no carnê, a taxa mensal baixará de 6,63% para 3,51%. Para o parcelamento em 12 vezes no carnê, a taxa será reduzida de 5,90 % para 5,70% ao mês. No cartão de crédito, em 12 vezes, os juros mensais cairão de 3,43% para 2,75%.