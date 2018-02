Ponto Frio vende 4 centros de distribuição por R$ 108 mi A Globex, controladora da rede de varejo Ponto Frio, informou hoje que vendeu seus centros de distribuição localizados nas cidades do Rio de Janeiro, Guarulhos (Grande SP), Brasília e Goiânia para a BRC-XX Empreendimentos Imobiliários Ltda por R$ 108,922 milhões. Apesar da venda, a Globex continuará a utilizar os centros de distribuição, pagando mensalmente um valor compatível com as condições de mercado, por um período de 15 anos.