Ponto para a hiperinflação De onde estamos, é possível reencontrar o rumo do País sem aprovarmos reformas estruturais de peso, especialmente na área do gasto público? Resposta: tudo indica que não. Como se situam as medidas que o governo anunciou? Resposta: incompatíveis com a gravidade da situação atual. Conclusão: o governo ainda não se deu conta do tamanho do abacaxi em que estamos metidos. Ou seja, na disputa que vem por aí, ponto para a hiperinflação.