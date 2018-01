Pontos por infrações de trânsito valem um ano Segundo a lei, os pontos por infrações de trânsito valem por 12 meses cada, a partir da notificação ao motorista. Se o motorista acumular 20 pontos, perde a Carteira Nacional de Habilitação (CNH). As infrações são divididas em quatro categorias: leve, média, grave e gravíssima. Quanto mais grave a infração, mais pontos. Uma infração leve (três pontos) é, por exemplo, estacionar o veículo a mais de 100 centímetros do meio fio. Um exemplo de média é parar em local proibido (quatro pontos) e de grave (cinco pontos), deixar de andar com o cinto de segurança. Uma infração gravíssima é andar na velocidade acima do permitido (sete pontos) ou dirigir embriagado. O motorista deve estar atento quando receber uma notificação de multa. O prazo para recorrer é de 30 dias após a notificação. Caso a infração tenha sido cometida por outra pessoa, o motorista deve solicitar a transferência dos pontos para o responsável. Como 90% das multas em São Paulo são aplicadas pela Prefeitura, seguem abaixo as dicas de como recorrer para evitar os pontos na carteira. Notificação de autuação de infração de trânsito 1) A primeira notificação identifica a autuação. O órgão que aplicou a multa tem até 30 dias da data da ocorrência para notificar o motorista, que, por sua vez, tem até 15 dias do recebimento da correspondência para pedir a transferência dos pontos. 2) Nesse caso, deve ser colocado o nome do condutor responsável no espaço apropriado, juntar cópia da (CNH) do indicado, colher a sua assinatura e enviar para o DSV (Caixa Posta 11026, CEP: 05422-970). 3) Os pontos referentes à infração cometida serão atribuídos ao cadastro do condutor indicado À falta de indicação, fica claro que o condutor infrator foi o proprietário do veículo. Mais informações podem ser obtidas no site da CET (veja link abaixo). Para verificar a existência de multas, basta acessar o site da CET no 2º link abaixo e em seguida digitar o número do Registro Nacional de Veículo (Renavam).