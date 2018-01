Populismo na América Latina preocupa Europa e EUA A reeleição do presidente venezuelano, Hugo Chávez, confirmada nesta segunda-feira, fez crescer a preocupação dos chefes das finanças na Europa e nos Estados Unidos com o que consideram um crescimento do populismo na América Latina. Para analistas europeus, as promessas de investimento em programas sociais que marcaram as campanhas eleitorais pode significar um afrouxamento nas políticas macroeconômicas, com menor responsabilidade fiscal, menor controle da inflação e risco crescente de desestabilização econômica. Nesta segunda-feira, os bancos centrais europeus e latino-americanos promovem um encontro em Madri, no qual as autoridades devem insistir na necessidade de disciplina fiscal e de reformas econômicas na América Latina. O presidente do Banco Central do Brasil, Henrique Meirelles, será o principal convidado de uma das sessões que tratará das "transformações no ambiente financeiro latino-americano" e dos "desequilíbrios globais". O Brasil é um dos países que preocupam. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva investiu em programas de auxílio social em seu primeiro mandato e se reelegeu com o impulso do Bolsa Família. Embora tenha primado pelo controle das contas públicas, há receio de que o segundo mandato tenha um perfil mais populista, com menos rigor fiscal e mais gastos sociais, sem as devidas reformas para garantir sua sustentabilidade. Mas o grande receio é a multiplicação dos governos não alinhados com os preceitos econômicos de Washington e da Europa. Além de Chávez, na Venezuela, o cenário na América Latina conta com Evo Morales, na Bolívia; Rafael Correa, no Equador; Daniel Ortega, na Nicarágua; Evo Morales, na Bolívia; além do líder cubano Fidel Castro. Os analistas dos EUA, que reconhecem a tendência "anti-Bush" comum entre esses líderes, apontam para uma desconexão história entre o país - que, segundo eles, concentra toda a sua atenção no Iraque e no Oriente Médio - e os latino-americanos. No entanto, dizem eles, o crescimento do anti-americanismo também estaria ligado à administração de Bush, que se divide entre o belicismo e a indiferença e não investe em uma diplomacia mais engajada na busca de uma aproximação entre Washington e as capitais latinas. O presidente do Banco Central argentino, Martin Redrado, acha que o temor dos analistas europeus e norte-americanos em relação aos novos governos latinos é infundado. Ele disse ao Estado que não se deve considerar a retórica populista, mas a situação macroeconômica objetiva dos países. "As mudanças recentes na região não devem afetar o compromisso das economias do continente", disse Redrado. "Não há mais como abandonarmos a disciplina fiscal". De acordo com analistas do Fórum Econômico Mundial, o fim do período de eleições na América Latina pode, por outro lado, ser positivo para os investidores estrangeiros. Segundo projeções da ONU, a região latino-americana fechará 2006 com um crescimento de 4,5%. Tal índice poderia ser maior não fossem os desempenhos das duas principais economias da região - o México e o Brasil -, que cresceram pouco e teriam prejudicado o resultado médio. "Por serem as maiores economias, Brasil e México certamente marcam uma tendência", afirmou Redrado. "Mas também tiveram um papel importante para dar mais estabilidade à região".