Por falha em freio, Nissan anuncia recall de modelos Sentra

A Nissan do Brasil convoca os proprietários dos veículos Sentra produzidos entre 23 de fevereiro e 18 de abril de 2008 para a inspeção e eventual substituição de peça do automóvel. As 1.224 unidades envolvidas têm chassis de 3N1AB61D28L703250 a 3N1AB61D68L705261 e de 3N1AB61E99L600000 a 3N1AB61D09L602144. A medida visa inspecionar o cilindro mestre de freio, que pode apresentar vazamento de fluido.

Caso o veículo continue sendo utilizado por um período contínuo com a luz de advertência acesa no painel, haverá um aumento do curso do pedal de freio e, consequentemente, ocorrerá a perda progressiva da capacidade de frenagem, o que pode provocar acidentes.

A empresa diz, em nota, que nas situações em que há vazamento total do fluido do reservatório o veículo ainda trabalha com 50% da capacidade de frenagem, pois há duas linhas independentes de freio.

A inspeção do veículo levará cerca de uma hora e poderá ser realizada em qualquer concessionária da marca. Caso seja necessária a substituição da peça, o reparo levará aproximadamente duas horas, sem qualquer custo para o cliente. Mais informações podem ser obtidas pelo telefone 0800 0111090 ou pelo site da empresa.