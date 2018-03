Por lei, Canadá deverá importar etanol, diz associação O Canadá precisará importar etanol para atender ao decreto do governo para combustíveis renováveis em 2010, segundo a Associação de Combustíveis Renováveis do Canadá (CRFA, na sigla em inglês). O governo do país estima que 2 bilhões de litros de etanol precisarão ser produzidos por ano, enquanto a produção local fica em torno de 1,73 bilhão de litros.