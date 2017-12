Por que alívio não vai resolver os problemas?

Algumas evidências sugerem a magnitude dessa questão: as pensões pagas pelo governo da Grécia em relação à produtividade são quase o dobro das registradas na Espanha. O governo favorece as elites empresariais com a isenção total de impostos. Alguns funcionários públicos chegam a receber bônus por comparecer ao trabalho na hora.

É bem menos sabido que o setor privado da Grécia está repleto de companhias que não competem entre si e bloqueiam ou impedem a entrada de novas empresas trazendo ideias novas. A falta de competição pode ser medida: os últimos dados disponíveis da Organização para o Crescimento Econômico e Desenvolvimento mostraram os lucros como parte das receitas dos negócios em espantosos 46% na Grécia, superando em muito as participações em outros países do grupo. A Itália ficou em segundo com 42% e a França com 41% (o Reino Unido ficou com 32%, os EUA com 35% e a Alemanha com 39%). A Grécia parece ser a economia mais corporativista da Europa.

A economia resultante é quase desprovida do dinamismo necessário para uma inovação indígena. Daí que a Grécia tem um alto desemprego e pouco potencial para um crescimento sustentável da produtividade. E com a competição tão debilitada, os empresários não tiveram pressa de contratar pessoas das fileiras inchadas de desempregados.

Não surpreende que a recuperação do emprego em curso de fins de 2013 ao início de 2015 foi relativamente lenta em comparação com Irlanda, Grã-Bretanha e Itália. O que pode ser feito? Alguns economistas acreditam que a ética de trabalho e poupança dos gregos pode ajudá-los nessa situação difícil. Mas as virtudes clássicas nada podem fazer para compensar a escassez de inovação que flagela a economia.

Newsletter Economia Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Alguns outros economistas acreditam que somente ferramentas keynesianas - desvalorização e outros estímulos à demanda - podem oferecer uma ampla prosperidade. Mas a crença keynesiana de que a "demanda" está sempre na raiz do desemprego e do crescimento lento é uma falácia (a longa estagnação estrutural da Grécia, interrompida brevemente por "fundos estruturais" de Bruxelas, é um contraexemplo).

Igualmente falaciosa é a crença de que, mesmo que uma economia tenha sido tolhida por práticas corporativas, as ferramentas keynesianas podem recolocar a economia nos trilhos. Como a história revela, incluindo a da Grécia, o recurso ao estímulo fiscal é, em última análise, no mínimo ineficaz; e ele pode até ter contribuído para as dificuldades. Portanto, nenhuma quantidade de reestruturação da dívida, até mesmo seu perdão, ajudará os gregos a alcançarem uma real prosperidade.

O que eles precisam não é de um alívio de curto prazo, mas de uma cura no longo prazo. Os credores da zona do euro poderiam ajudar mais a Grécia induzindo-a a se livrar de suas práticas corporativistas nos stores público e privado. Resta saber, porém, se os países credores, eles próprios bastante corporativistas, estariam dispostos a erradicar na Grécia certas práticas que aceitam em grande parte em casa.

* Edmund S. Phelps foi prêmio Nobel de economia de 2006É diretor do Center on Capitalism and Society na Universidade Columbia e autor de 'Mass Flourishing: How Grassroots Innovation Created Jobs, Challenge and Change"