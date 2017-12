Por reformas, Temer deve trabalhar pessoalmente para recompor base

BRASÍLIA - Aliados do presidente Michel Temer afirmaram que ele deve se empenhar pessoalmente na tarefa de recompor a base e evitar novas defecções. A avaliação do Palácio do Planalto é que os aliados estão mais "tranquilos" após ouvir o áudio da conversa entre Temer e o empresário Joesley Batista, dono da JBS.

"O áudio foi tranquilizador para a maioria das lideranças que estavam preocupadas, então o caminho é de recuperação. A base não foi destruída, a base está mantida no seu conjunto homogêneo", disse o vice-líder do governo, deputado Darcísio Perondi (PMDB-RS).

Bolsa segue em alta e dólar em queda um dia após turbulência histórica do mercado

Newsletter Economia Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Segundo ele, desde quarta-feira, quando a imprensa divulgou as primeiras notícias envolvendo Temer, o governo está mobilizado para conter uma debandada de aliados. "É óbvio que essa delação, que foi uma conspiração contra as reformas, faz deputados ficarem angustiados, mas durante o dia inteiro ontem nós trabalhamos, os líderes, vice-líderes e o próprio Palácio, e chegamos à noite com a base sob controle", disse.

De o olho na aprovação da reforma da Previdência, o deputado Carlos Marun (PMDB-MS), que presidiu a comissão especial que discutiu o tema na Câmara, afirmou que as conversas irão continuar no fim de semana para tentar convencer os partidos que anunciaram a saída da base aliada, como o PPS e PTN, a voltarem a apoiar o governo.

Após denúncia contra Temer, Fitch muda perspectiva do Brasil para negativa

"Infelizmente alguns partidos, no calor dos acontecimentos, tomaram a decisão precipitada de deixar a base. O nosso desejo é que isso seja reavaliado, esses partidos são bem-vindos à base, e são necessários para a reforma que nós pretendemos, já na semana que vem, fazer avançar", disse.

'Conspiração'. Os deputados também criticaram a delação dos empresários de JBS. Sem mencionar os integrantes do Ministério Público Federal, responsáveis por realizar o acordo de colaboração, Perondi afirmou que "parte dessa conspiração é dos poderosos do serviço público que não querem se aposentar aos 62 e 65 anos".

CRISE NO PLANALTO: Acompanhe a cobertura completa

Marun, por sua vez, criticou o que chamou de um "complô" contra o presidente da República. "Eu até penso que isso tem que ser melhor apurado. Acho até que se transformou um caso de polícia. No caos que o Brasil viveu ontem muita gente ganhou e perdeu dinheiro, eu vejo muito mais gravidade no que aconteceu ontem, do que simplesmente a distribuição de fofocas pelos jornais", afirmou.