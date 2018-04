Por telefone, Batlle avisa a Bush que conversou sobre Alca com O´Neill O secretário do Tesouro americano, Paul O´Neill e o presidente do Uruguai, Jorge Batlle, conversaram hoje sobre a criação da Área de Livre Comércio das Américas (Alca). No encontro, de pouco mais de duas horas na residência presidencial, O´Neill colocou Batlle na linha para falar com o presidente dos Estados Unidos, George W. Bush, pelo telefone. "A Alca foi o nosso principal assunto nesta conversa", contou Batlle. O´Neill fez questão de destacar porque o Uruguai recebeu a antecipação de US$ 1,5 bilhão por meio do Tesouro americano. "O Uruguai vem cumprindo com todas as metas fiscais e controlando a inflação. Além disso, vem respeitando os acordos firmados com o FMI (Fundo Monetário Internacional) e com outros organismos multilaterais de crédito." Questionado porque o Uruguai já recebeu o empréstimo, enquanto que Brasil e Argentina ainda não, O´Neill disse: "São coisas diferentes. Na minha vida vida eu percorri 36 países e as diferenças vêm de cada história, de cada cultura, e de como um país expressa o que está vivendo", afirmou. "A verdadeira solução é um comércio sem barreiras que nos permita trabalhar juntos para termos comércio e governo que gerem fontes de trabalho para todos", acrescentou O´Neill. Na entrevista concedida à imprensa, logo após almoço com Jorge Batlle, O´Neill ainda enfatizou: "Escolhemos o Uruguai porque é um país que sempre teve uma política muito sólida e que cumpriu as metas do FMI em acordo com o Bird e o Banco Mundial. E foi por isso que o presidente George W. Bush decidiu dar este empréstimo-ponte ao país." O Uruguai assinou em junho um acordo com o FMI por US$ 3 bilhões. Neste fim de semana, o Fundo decidiu ampliar a ajuda para US$ 3,8 bilhões e ainda antecipar, por meio do Tesouro norte-americano, a ajuda que permitiu que os bancos fossem reabertos na segunda-feira, depois de um feriado de quatro dias na semana passada. "Quero agradecer a ajuda do presidente George W. Bush e dos organismos multilaterais de crédito. Graças a este empréstimo-ponte foi possível reabrir os bancos. Os problemas da América Latina têm a ver com trabalho e educação", declarou Batlle. "Mas agora, com a legislação fast track aprovada pelo Congresso americano e a iniciativa do secretário de Comércio dos Estados Unidos de propor à OMC (Organização Mundial de Comércio) a eliminação de subsídios para exportação - medidas que o meu governo apoia para liberar o comércio - acreditamos que estamos no caminho do crescimento e da independência das nações ", disse Batlle. O presidente uruguaio ainda levou O´Neill a sorrir, quando definiu o Uruguai de "fantástico", já que o país, segundo ele, está superando a crise e voltando à normalidade.