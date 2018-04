Por um dia, saldo de R$ 734,24 bilhões Durante uma viagem de negócios a Belo Horizonte, o empresário Luiz Carlos Pimenta levou um susto ao conferir o extrato de sua conta no Citibank: saldo disponível de R$ 734,24 bilhões. "Eram tantos zeros que de início achei que fossem milhões", relatou o carioca de 44 anos ao Estado. O comprovante mostrava movimentações bilionárias em sua conta no dia 20 de agosto do ano passado. "O que me veio à cabeça foi a coincidência de datas. Tinha acabado de explodir a crise do subprime, houve evasão mundial de divisas. Pensei: fui sorteado. Quiseram tirar dinheiro lá de fora e jogaram na minha conta." Para se certificar, Pimenta resolveu imprimir vários extratos. Os dois primeiros foram impressos em uma agência do Unibanco. Em seguida, ele se dirigiu a uma agência do Citibank. Após emitir o terceiro extrato, sua conta foi bloqueada. De volta ao Rio de Janeiro, onde mora, requisitou ao gerente um extrato mensal e outro anual. Quando os documentos chegaram, nenhum apontava a existência da operação. O dinheiro havia desaparecido sem deixar rastros. Segundo o Citibank, houve defeitos na transmissão de informações para a rede 24Horas no dia da emissão do extrato. Pimenta lembra que passou momentos difíceis na época. Há 15 dias, seus advogados ajuizaram ação de reparação por danos morais, em tramitação na 45ª Vara Cível do Rio e pedem indenização em valor não inferior a 60 salários mínimos. O banco ainda não foi notificado da ação.