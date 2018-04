Porsche demite presidente e diretor de Finanças

A montadora alemã Porsche demitiu nesta quinta-feira, 23, seu executivo-chefe, Wendelin Wiedeking, e seu diretor de Finanças, Holger Härter, pelo elevado endividamento da empresa e pela oposição de ambos à compra da marca de veículos esportivos pela Volkswagen.

O conselho de vigilância de Porsche, que se reuniu na quarta-feira, 22, em Weissach, um dia antes do previsto, nomeou o ex-diretor de Produção, Michael Macht, como novo presidente da empresa.

Devido ao endividamento da Porsche e às atuais dificuldades do setor automotivo com a recessão econômica, o grupo Volkswagen pôs na mesa a possibilidade de assumir a fabricante de carros esportivos, algo que ajudaria a reduzir suas dívidas.

Com a destituição de Wiedeking, é quase certo que a Volkswagen assuma aos poucos a Porsche, que passaria a ser a décima marca da gigante automobilística alemã. O ex-presidente da montadora sempre foi contra essa possibilidade e preferiu usar outras medidas para fazer frente aos problemas financeiros após a Porsche ter adquirido 51% da Volkswagen.

Reviravolta

Wiedeking e Härter tentavam há meses ampliar a participação da Porsche na maior montadora da Europa. Para isso, a Porsche fez uma ampliação de capital de pelo menos cinco bilhões de euros (US$ 7,1 bilhões) para reduzir as dívidas contraídas de quase nove bilhões de euros (US$ 12,78 bilhões).

A Porsche queria até 75% da Volkswagen por meio de opções sobre ações, segundo comunicou em outubro do ano passado, para conseguir o controle da montadora alemã, uma empresa muito maior.

Porém a crise financeira dificultou o acesso da Porsche a novos empréstimos e encareceu o prolongamento da linha de créditos que tinha em março, já que os juros exigidos pelos bancos são agora mais elevados.