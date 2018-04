Porta-voz afirma que FHC espera apoio efetivo dos EUA O porta-voz do Palácio do Planalto, Alexandre Parola, disse que o encontro desta segunda-feira entre o presidente Fernando Henrique Cardoso e o secretário do Tesouro dos Estados Unidos, Paul O´Neill, "foi construtivo, e o presidente espera o apoio efetivo dos EUA ao Brasil." Parola informou que O´Neill antecipou, durante a conversa, que deixará claro a seus interlocutores "sua apreciação positiva a respeito do desempenho da economia brasileira." Foi entregue ao secretário, segundo o porta-voz, cópia de um documento contendo dados importante sobre o desempenho do governo do Brasil nos últimos anos, nos vários setores de atividade, desde a implantação do Plano Real. Parola confirmou que, além do presidente Fernando Henrique, participaram da reunião os ministros Pedro Malan (Fazenda) e Pedro Parente (Casa Civil). Acompanhando O´Neill estava o subsecretário para Assuntos Internacionais do Departamento do Tesouro dos EUA, John Taylor, informou ainda o porta-voz do Planalto.