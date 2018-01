Porta-voz diz que Varig eTAM não desistiram da fusão O porta-voz das empresas aéreas Varig e TAM para as questões ligadas ao processo de fusão, Roberto Müller, afirmou na noite desta quarta-feira que as empresas não desistiram oficialmente da fusão ? ao contrário do que informou hoje o secretário de Direito Econômico do Ministério da Justiça, Daniel Goldberg. Segundo Müller, houve erro de interpretação na declaração do secretário. O porta-voz disse que as duas empresas e o banco Fator, contratado para desenhar o modelo de associação, foram a Brasília hoje para uma ?reunião técnica? com os órgãos de defesa da concorrência para ?protocolar a proposta?, apresentada no dia 19 de fevereiro, que fala da criação de uma terceira empresa para administrar o acordo de compartilhamento de vôos. ?A proposta menciona que as empresas mantêm a intenção de, ao fim de dois anos, fazer ou não uma associação no formato de conversão de ativos e passivos?, disse o porta-voz.