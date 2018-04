Portabilidade numérica chega a mais 8 milhões na 2ªf A partir de segunda-feira, mais oito milhões de assinantes de telefonia terão acesso à portabilidade numérica, recurso que permite manter o número da linha, fixa ou móvel, em caso de troca de operadora. Com a extensão do benefício à região de cinco novos códigos de DDD, um total de 28,2 milhões de assinantes terá a chance de utilizar o recurso. A portabilidade passará a ser acessível por usuários atendidos pelos códigos de DDD 33 e 38, em Minas Gerais; 44, no Paraná; 49, em Santa Catarina; e 84, no Rio Grande do Norte, englobando a capital, Natal. Nesta etapa, a terceira do calendário de implantação do sistema, o DDD 84 é o que envolve o maior volume de assinantes: são 2,5 milhões, que respondem por 1,39% do total de usuários de telefonia no País. Segundo a Associação Brasileira de Recursos em Telecomunicações (ABR Telecom), que administra a portabilidade numérica no Brasil, até o final de novembro 48,9 milhões de usuários terão acesso ao serviço. O cronograma de implantação estabelecido pela Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) prevê que os mais de 175 milhões de usuários de telefonia no País sejam atendidos pelo novo sistema até o dia 2 de março de 2009. Desde setembro, quando o recurso foi lançado, até agora, 61.960 usuários de telefonia fixa e móvel solicitaram troca de operadora com manutenção do número de telefone. Desse total, 36.816 referem-se a pedidos de usuários de telefonia móvel e 25.144, de telefonia fixa. Quanto às trocas efetivadas, ou seja, números portados, somaram 36.671 usuários, dos quais 20.892 de assinantes de telefonia móvel. A portabilidade deve ser pedida pelo usuário à operadora para a qual ele deseja migrar e a transferência só pode ocorrer dentro da mesma modalidade de serviço: de celular para celular e de móvel para móvel. Pelas regras, o pedido tem que ser atendido em até cinco úteis.