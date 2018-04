Portabilidade numérica chega ao RJ e DF A portabilidade numérica, que permite ao usuário trocar de operadora e manter o mesmo número telefônico, chega hoje ao Estado do Rio de Janeiro e ao Distrito Federal, beneficiando mais 25,4 milhões de clientes da telefonia fixa e móvel. O novo sistema já está disponível em 5.014 municípios, com 146,5 milhões de usuários. A cidade de São Paulo e 65 municípios paulistas da região metropolitana, que usam o DDD 11, terão acesso à portabilidade no dia 2 de março, última etapa do cronograma nacional. Ao todo, segundo levantamento de dezembro de 2008 da Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel), o Brasil tem 150 milhões de celulares e 41 milhões de telefones fixos. No Rio de Janeiro, a portabilidade entra em vigor nesta segunda-feira nas cidades atendidas pelos DDDs 21, 22 e 24. Ao todo, são 20,5 milhões de clientes. O novo sistema também estará disponível para as cidades com DDD 61, que englobam 4,9 milhões de usuários dos serviços de telefonia fixa e móvel, na região metropolitana de Brasília. Desde o início da implantação da portabilidade no Brasil, em setembro do ano passado, 346 mil pessoas pediram para trocar de operadora, segundo dados da ABR Telecom, entidade que administra o novo sistema. Desse total, 65% são telefones celulares e 35% são linhas fixas. Até o momento, 223,3 mil usuários fizeram a migração. A portabilidade deve ser pedida pelo usuário à operadora para a qual ele deseja migrar e a transferência só pode ocorrer dentro da mesma modalidade de serviço: de celular para celular e de fixo para fixo. Pelas regras, o pedido tem de ser atendido em até cinco dias úteis.